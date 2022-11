Usa: “Washington Post”, intelligence denuncia tentativi di interferenza politica da parte degli Emirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur non avendo voluto condividere con il quotidiano il testo del documento, le fonti hanno sottolineato che le attività descritte nel rapporto vanno “ben oltre il mero traffico di influenze”. In uno dei casi descritti, le autorità emiratine avrebbero assunto tre ex funzionari di intelligence statunitensi, che avrebbero dovuto aiutare il governo di Abu Dhabi a monitorare dissidenti, politici, giornalisti e aziende negli Stati Uniti. In alcuni documenti giudiziari, le autorità Usa hanno affermato che gli uomini avrebbero consentito ad agenti emiratini di accedere a computer e attrezzature elettroniche negli Stati Uniti e anche in altri Paesi. L’anno scorso, i tre avrebbero confermato in tribunale di aver fornito “tecnologia avanzata in materia di hacking” agli Emirati. (Was)