Business news: auto elettriche, vendite al dettaglio aumentate del 75,2 per cento a ottobre in Cina

- Le vendite al dettaglio di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina sono aumentate del 75,2 per cento su base annua nel mese di ottobre, attestandosi a 556 mila unità. Lo indicano i dati dell'Associazione cinese delle autovetture, che imputa l'incremento all'aumento dell'offerta e alle fluttuazioni delle quotazioni internazionali del petrolio. Nei primi 10 mesi le vendite di Nev tramite canali al dettaglio hanno registrato un aumento record del 107,5 per cento rispetto al 2021, superando la soglia dei quattro milioni. La Cina ha incentivato lo sviluppo dei veicoli ibridi ed elettrici con maggior convinzione negli ultimi anni, come parte degli sforzi per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità climatica: picco delle emissioni entro il 2030 e neutralità carbonica prima del 2060. (Cip)