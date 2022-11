Business news: Toyota, Sony e 6 altre aziende giapponesi produrranno chip di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di otto grandi aziende del Giappone guidate dal costruttore di automobili Toyota Motor e da Sony Group e coordinate dal governo di quel Paese daranno vita a un nuovo soggetto specializzato nello sviluppo e produzione di chip di nuova generazione. Lo anticipa il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'obiettivo dei partecipanti al progetto è di avviare i processi produttivi entro la fine di questo decennio. Con l'intensificazione della competizione mondiale nel settore dei semiconduttori, la nuova compagnia giapponese dovrebbe fare anche da piattaforma per la cooperazione con aziende statunitensi e governi. All'iniziativa partecipano, oltre alle due compagnie succitate, anche il fornitore di Toyota Denso, Ntt, il produttore di microchip Kioxia Holdings, Nec e SoftBank, ciascuna delle quali dovrebbe contribuire con un investimento di circa un miliardo di yen (6,8 milioni di dollari). Tetsuro Higashi, ex presidente del produttore di macchinari per microchip Tokyo Electron, ha guidato la formazione del nuovo soggetto industriale. La mega-banca Mitsubishi Ufj parteciperà a sua volta, oltre a contribuire alla raccolta di investimenti. Il governo giapponese, invece, sosterrà l'impresa tramite sussidi e altri incentivi, oltre a fornire l'indirizzo strategico. Nella stessa giornata il ministero dell'Industria giapponese ha annunciato una strategia per la produzione di chip avanzati, promettendo di destinare all'impresa sussidi per 70 miliardi di yen (494 milioni di dollari). (Git)