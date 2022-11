Cultura: Città metropolitana Roma, le rievocazioni storiche della compagnia Lepini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di Norba nell'età Repubblicana a Norma, il Carosello Storico a Cori, il Palio del Tributo a Priverno, la battaglia di Lepanto a Sermoneta e il Pallio della Carriera a Carpineto Romano. Saranno questi i protagonisti dell'evento che la Compagnia dei Lepini ha organizzato per sabato prossimo, 12 novembre, a Roma, all'interno della Sala Consigliare di Palazzo Valentini. In collaborazione con la Federazione Italiana Giochi Storici, la Federazione Regionale Manifestazioni Storiche del Lazio, i Comuni e le Rievocazioni storiche del territorio lepino, la Compagnia ha organizzato la presentazione del volume: "Le Rievocazioni Storiche dei Monti Lepini" scritto dal prof. Italo Campagna con prefazione del presidente uscente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. L'evento culturale, con l'intervento previsto di diversi relatori, inizierà alle 10 e a seguire un corteo storico in costume si snoderà lungo via dei Fori Imperiali. (segue) (Com)