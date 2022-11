Cultura: Città metropolitana Roma, le rievocazioni storiche della compagnia Lepini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo a proporre e a promuovere le tante eccellenze del nostro territorio – spiega il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti – anche fuori dal contesto abituale. Questa volta lo facciamo con le rievocazioni storiche, importanti momenti che raccontano delle nostre origini e che fanno conoscere un territorio dalle tradizioni millenarie come i Lepini, nei quali l'arte, l'archeologia, la mitologia e l'antropologia si sono sedimentate nei secoli e segnano il carattere e l'indole dell'identità culturale di questa antica comunità". Le rievocazioni storiche lepine rappresentate in questo volume sono quelle aderenti alla Federazione Regionale delle Manifestazioni Storiche del Lazio: "La scelta di narrare un territorio attraverso la suggestione di palii che si svolgono ormai da molti decenni – aggiunge Quirino Briganti – ci è sembrato un modo originale ed efficace per promuovere turisticamente i Monti Lepini. Una terra, la nostra, dove sono parte irrinunciabile delle nostre tradizioni il colore dei drappi, la suggestione delle bandiere, lo sfarzo dei costumi, il rullo dei tamburi, il suono delle chiarine, l'arte negli arazzi dei palii, la destrezza dei cavalieri, il misticismo dei luoghi dello spirito, il sapore delle coltivazioni, i saperi dell'artigianato e la sintonia cromatica della pietra bianca calcarea che caratterizza gli incantevoli borghi medioevali. Tutto questo è parte integrante del nostro vissuto e della nostra cultura". (segue) (Com)