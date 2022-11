Cultura: Città metropolitana Roma, le rievocazioni storiche della compagnia Lepini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con gratitudine e doverosa accoglienza ospitiamo questa celebrazione a Roma. Tradizioni e culture antiche saranno protagoniste nella Capitale per rimarcare e far conoscere territori straordinari, al grande pubblico romano e ai suoi turisti che in questi giorni affollano il centro storico. Ripercorreremo – dichiara il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna -, la storia dei "Monti Lepini", attraverso narrazioni racchiuse in una pubblicazione interessante che verrà presentata a Palazzo Valentini e una rievocazione storica lungo i Fori Imperiali. L'occasione sarà quella di contribuire a sostenere il turismo storico – culturale di questa porzione di territorio metropolitano, costantemente valorizzato dalla Compagnia dei Lepini, guidata dal presidente Quirino Briganti". (segue) (Com)