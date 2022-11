Lazio 2023: Astorre (Pd), forze centrosinistra restino unite per vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze civiche e politiche del centrosinistra restino unite per vincere le prossime elezioni regionali del Lazio. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre. "Vogliamo una Regione con meno diseguaglianze e a difesa dei diritti. Attenta alle tematiche ambientali, con più lavoro di qualità e aperta alle opportunità del mercato digitale - afferma Astorre -. Siamo per la prosecuzione del modello Lazio . Conte e il M5s in maniera unilaterale e incomprensibile dicono no alla prosecuzione di questo rapporto per vicende che nulla hanno a che fare con questa Regione. Le forze civiche e politiche del centrosinistra restino unite", conclude Astorre. (Rer)