Migranti: Ocean Viking ha lasciato il porto di Tolone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave umanitaria Ocean Viking ha lasciato il porto militare di Tolone, dove venerdì erano sbarcati i migranti a bordo. La nave si trova temporaneamente nel porto di La Seyne-sur-Mer, secondo i media francesi, che citano la prefettura del dipartimento e la Ong Sos Méditerranée. La Ocean Viking dovrebbe rimanere alcune settimane in Francia per uno scalo tecnico prima di ripartire al largo della Libia per riprendere i suoi soccorsi nel Mediterraneo centrale. (Frp)