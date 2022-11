Francia-Argentina: incontro tra sindaca di Parigi Hidalgo e presidente Fernandez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, è stato ricevuto oggi dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, con la quale ha analizzato l’agenda comune su diritti umani, uguaglianza di genere e ambiente. Lo riferisce un comunicato della presidenza argentina. “Condivido con la sindaca questa prospettiva umanista che mette uomini e donne al centro della scena politica e che lotta per le nostre stesse cose: più uguaglianza, migliore distribuzione del reddito, prestare attenzione alla nostra America Latina e alle ingiustizie e discriminazioni di ogni tipo che subiamo e garantire la piena uguaglianza per porre fine alla violenza di genere”, ha affermato il presidente dopo l’incontro. Il capo dello Stato ha anche ricordato che la pandemia di Covid-19 “ha rivelato che il sistema economico è molto fragile”, che “nei Paesi poveri sono morte quattro volte più persone che nei Paesi ricchi” e che “il 90 per cento dei vaccini è stato accaparrato dal dieci della popolazione”. Fernandez ha poi parlato della guerra in Ucraina, auspicando una soluzione rapida perché “danneggia anche l’emisfero sud del mondo, che è quello che ha più bisogno di sviluppo”. (segue) (Abu)