Lombardia 2023: Pollastrini (Pd), no a intromissioni esterne e fughe in avanti solitarie, pensiamo a vincere

- ''Il Pd della Lombardia non è un pungiball disposto a prenderle da fuori e da dentro. C’è un voto limpido dell'assemblea regionale sul no a Letizia Moratti e sul percorso per la scelta del candidato/a alla presidenza e con solo una decina di astensioni. Rispettare regole e democrazia è anche rispettare noi stessi'', dice Barbara Pollastrini, della Direzione nazionale del Partito Democratico in una nota. ''Sento iscritti ed elettori sconcertati e avviliti per interferenze di chi non conosce Milano e la Lombardia e per fughe in avanti solitarie, quando sarebbe possibile unire la coalizione e battere una giunta che lascia liste d'attesa, trasporti inagevoli e povertà”. “Voltiamo pagina e pensiamo a vincere'', conclude Pollastrini. (Com)