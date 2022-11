Roma: protesta anarchici contro regime 41 bis, momenti di tensione con polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Momenti di tensione oggi a Roma, nel corso di una manifestazione organizzata da un gruppo di anarchici a Trastevere, nel cuore del centro storico, per protestare contro il regime del 41 bis. In particolare, i dimostranti, da piazza Gioacchino Belli, hanno tentato di raggiungere il carcere di Regina Coeli, ma sono stati respinti dalle forze di polizia, presenti sul posto. Dopo qualche tafferuglio tra manifestanti e forze dell'ordine, la situazione è rientrata senza feriti. Monitorati dalle forze dell'ordine, i manifestanti hanno poi fatto partire un corteo su lungotevere per raggiungere il Circo Massimo, provocando diversi disagi alla viabilità. Tra fumogeni, petardi, slogan e striscioni come "No 41 bis, no ergastolo ostativo", gli anarchici, con caschi e bastoni, hanno bloccato il lungotevere, vicino il ministero della Salute. Infine, all'altezza di viale Aventino il corteo si è sciolto. (Rer)