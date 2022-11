Indonesia: al via domani vertice B20, forum della comunità imprenditoriale globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani e dopodomani (13 e 14 novembre) a Bali, in Indonesia, il vertice del Business 20 o B20, il forum di dialogo ufficiale del G20 con la comunità imprenditoriale globale. Istituito nel 2010, il B20 è tra i gruppi di coinvolgimento più importanti del G20 e ha il compito di formulare raccomandazioni sulle materie di competenza ai decisori politici. Le raccomandazioni vengono consegnate alla presidenza del G20, attualmente indonesiana, proprio in occasione del vertice del B20. L’appuntamento, organizzato dalla Camera di commercio indonesiana, precede il vertice dei leader del G20 in programma, sempre a Bali, il 15 e 16 novembre.(Fim)