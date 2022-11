Bahrein: attacco hacker contro siti governativi durante le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco informatico ha preso di mira i siti web governativi del Bahrein, lo Stato-isola a maggioranza sciita del Golfo persico governato da una monarchia sunnita, nel giorno delle elezioni legislative e amministrative. Per diverse ore, infatti, non è stato possibile raggiungere in rete l’agenzia di stampa statale “Bna”, né il sito web del parlamento o la pagina Internet per gli elettori residenti all’estero. Tuttora, il sito web https://www.vote.bh/en/ risulta irraggiungibile. Il ministro dell’Interno, Rashid bin Abdullah Al Khalifa, ha dichiarato che “i disperati tentativi di turbare le elezioni sono stati subito contrastati”, lodando “l’elevata affluenza alle urne”. Tuttavia, un gruppo chiamato "Al Toufan" (l’alluvione) è riuscito a violare il sito web della Camera dei rappresentanti del Bahrain, inserendo per alcuni minuti l'immagine del “martire Reza Abdullah Al-Asra" sulla pagina iniziale. Il gruppo hacker ha riferito che l’attacco è una risposta “alla persecuzione perpetrata dalle autorità del Bahrein e in attuazione della volontà popolare di boicottare le elezioni farsa". La popolazione in Bahrein, piccolo e strategico stato-isola del Golfo, sede della Quinta flotta navale degli Stati Uniti, è chiamata oggi recarsi alle urne per le elezioni legislative e municipali. (segue) (Res)