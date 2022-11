Germania: portavoce Ines, impianti di stoccaggio del gas quasi pieni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impianti di stoccaggio del gas in Germania sono quasi completamente pieni, ma è possibile riempirli ancora un pò. Lo ha affermato Sebastian Bleschke, portavoce dell'Initiative Energien Speichern (Ines), l'associazione tedesca degli operatori degli impianti di stoccaggio di gas e idrogeno. "In condizioni ottimali, è possibile raggiungere un livello di riempimento nei depositi di gas superiore al 100 per cento", ha spiegato Bleschke, secondo cui la temperatura, il potere calorifico del gas e la pressione nelle tubazioni sono tutti fattori che possono influenzare la quantità di risorsa che può essere immagazzinata. (Geb)