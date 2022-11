Ue: "The Telegraph", pressioni Usa per raggiungere accordo su Protocollo Irlanda del Nord prima di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno dato tempo all'Unione Europea fino all'aprile 2023 per concordare un accordo sul protocollo dell'Irlanda del Nord con il Regno Unito. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph", citando una fonte diplomatica Ue, secondo cui la pressione di Washington coinvolge anche le autorità di Londra, in vista del viaggio di Joe Biden previsto per il prossimo anno, in occasione del 25mo anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo, ad aprile. "Gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione sull'Ue per concludere l'accordo entro aprile. In effetti, stanno incoraggiando sia il Regno Unito che l'Ue", ha detto la fonte. Biden, di origine irlandese, ha molto a cuore la questione del processo di pace in Irlanda del Nord e secondo i funzionari della Casa Bianca, ripresi dal "Telegraph", il presidente Usa "sarebbe più felice se la situazione fosse risolta" prima di aprile. (Rel)