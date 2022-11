Business news: Airbus Haps firma accordo con la giapponese Space Compass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Haps Connectivity Business (Airbus Haps) ha firmato una lettera di intenti con Space Compass Corporation of Japan (Space Compass) per un accordo di cooperazione per servire il mercato giapponese con servizi di connettività mobile e di osservazione della Terra dalla Stratosfera con la piattaforma da record Zephyr di Airbus. Lo rende noto l'azienda in un comunicato. "Il nostro team dedicato lavorerà a stretto contatto con Space Compass per offrire servizi mobili 4G/5G a bassa latenza, a costi economici senza precedenti. La nostra piattaforma innovativa, da record, alimentata a energia verde, sta suscitando l'interesse di diversi operatori di rete mobile e di fornitori di servizi satellitari e di altro tipo a livello globale", ha dichiarato Samer Halawi, chief executive di Airbus Haps. Quest'ultima è una consociata di Airbus che intende fornire nuovi servizi ecologici dal proprio aeromobile stratosferico Zephyr a energia solare per la connettività mobile, la mobilità delle piattaforme, l'osservazione della Terra e le applicazioni governative. Grazie alla capacità di fornire servizi 4G/5G a bassa latenza, Zephyr agisce come una torre nel cielo, integrando le reti terrestri e fornendo agli operatori di reti mobili una soluzione redditizia per servire le aree rurali e remote e per rispondere alle emergenze. (Com)