Business news: accordo tra Zhejiang e Aramco per acquisto di 7,88 milioni di barili di petrolio

- La compagnia cinese Zhejiang Petroleum and Chemical ha firmato un accordo con Saudi Aramco per acquistare 1,08 milioni di tonnellate (7,88 milioni di barili) di petrolio greggio. Lo ha riferito il quotidiano cinese “Zhoushan Daily”, specificando che l'accordo del valore di 5,3 miliardi di yuan (735 milioni di dollari) è stato siglato al quinto China International Import Expo a Shanghai all'inizio di questa settimana. Il quotidiano non ha specificato le tempistiche dell’acquisto, mentre la società cinese di proprietà privata ha confermato che l'accordo è stato concluso senza fornire alcun dettaglio. Da parte sua, Saudi Aramco ha rifiutato di commentare. (Res)