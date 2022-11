Asean: piano di lavoro 2023-27 al centro del vertice con Cina, Giappone e Corea del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel summit, prosegue il comunicato, sono state discusse anche questioni regionali e internazionali, tra le quali quelle riguardanti il Myanmar e la Corea del Nord. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dichiarato i lanci di missili da parte nordcoreana costituiscono “una chiara e seria sfida per la comunità internazionale e non possono essere tollerati” e ha sollecitato la comunità internazionale a unirsi e ad attuare pienamente le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Kishida ha inoltre condannato l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, sottolineando che qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo con la forza non dovrebbe mai essere tollerato e che la minaccia russa di utilizzare armi nucleari è “assolutamente inaccettabile”. (segue) (Git)