Asean: piano di lavoro 2023-27 al centro del vertice con Cina, Giappone e Corea del Sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del summit Asean più tre, inoltre, il presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”, ha auspicato una rapida riattivazione dei meccanismi di cooperazione trilaterale tra Corea del Sud, Cina e Giappone. Yoon ha assicurato che Seul, nel suo compito di coordinamento dei tre Paesi partner dell’Asean, svolgerà un ruolo attivo in questo senso. Corea del Sud, Cina e Giappone non si riuniscono in un vertice trilaterale da quasi tre anni, dal dicembre del 2019. Il primo ministro della Cambogia e presidente di turno dell’Asean, Hun Sen, stando al quotidiano “The Phnom Penh Post”, ha riferito che l’incontro ha rispecchiato l’impegno dei leader dell’Asean e dei tre partner a rafforzare e approfondire la cooperazione, avviata nel 1997, in tutti i settori. Il premier cambogiano ha sottolineato che il formato Asean più 3 è “estremamente importante” per l’Associazione. (Git)