Portogallo: ambasciata italiana riunisce 300 aziende per discutere di ecosistemi start up e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trecento imprese italiane e portoghesi hanno partecipato al webinar "Imprenditoria e innovazione: incontro tra gli ecosistemi di start up italiane e portoghesi", organizzato dall'ambasciata d'Italia a Lisbona. Il webinar ha approfondito alcune delle principali tematiche affrontate dal Web Summit - evento globale del settore tech appena conclusosi a Lisbona - declinandole nell'ottica di favorire il dialogo tra i due Paesi, che presentano un grande potenziale per la creazione di sinergie in diversi settori. Come ha ricordato l'ambasciatore Carlo Formosa nel suo intervento di apertura, la pandemia e la transizione digitale hanno accelerato l'evoluzione dei mercati e dei modelli di business, favorendo la nascita, lo sviluppo e la crescita delle ormai quasi 15 mila startup italiane, che guardano al sistema portoghese con crescente interesse, offrendo un'occasione per esplorare nuove aree di collaborazione bilaterale. (segue) (Spm)