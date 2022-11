Ucraina-Russia: Kuleba, pronto a considerare incontro con Lavrov in caso ci venga richiesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, ha affermato di essere pronto a considerare un eventuale incontro con l'omologo russo Sergej Lavrov, nel caso venisse avanzata tale richiesta. Lavrov "non ha chiesto un incontro, come si usa a livello diplomatico; qualora lo facesse, prenderemo attentamente in considerazione la richiesta, considerando tutti gli aspetti e la realtà della situazione attuale", ha detto Kuleba, ripreso dal "Phnom Penh Post". Il ministro degli Esteri si trova nella capitale cambogiana per il vertice dell'Asean. (Kiu)