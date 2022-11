Russia-Thailandia: Lavrov incontra omologo Pramudwinai, al centro preparativi riunione Apec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergeij Lavrov ha tenuto un incontro con l'omologo thailandese, Don Pramudwinai, a margine del vertice dell'Asean a Phnom Penh, in Cambogia. "Molto bello rivederti. Grazie per essere venuto a Mosca a settembre; abbiamo avuto un buon incontro. E continueremo", ha detto Lavrov all'inizio del suo incontro con Don, secondo quanto riferito dall'agenzia "Sputnik". I ministri hanno discusso i preparativi per l'imminente incontro del Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in Thailandia, come ha reso noto il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione successiva ai colloqui. "Sono state discusse le aree prioritarie della cooperazione bilaterale, nonché questioni urgenti dell'agenda internazionale e regionale, soprattutto nel contesto del prossimo vertice del Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) a Bangkok", si legge nella dichiarazione. (Rum)