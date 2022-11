Imprese: incontro ministri Urso e Ciriani con azienda Cimolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Si è svolto oggi, a margine del Forum Piccola Industria di Confindustria tenutosi a Mogliano Veneto, un incontro tra il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani con l'ingegner Luigi Cimolai in merito alla situazione di crisi che sta attraversando l'azienda e per verificare eventuali soluzioni. Lo rende noto ufficio stampa del ministero delle Imprese e del made in Italy. (Rin)