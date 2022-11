Difesa: Crosetto partecipa a esequie Bono, "ha dimostrato che intelligenza italiana non ha rivali nel mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato oggi alle esequie di Giuseppe Bono, per 20 anni amministratore delegato di Fincantieri. "C'è stata una generazione di persone, grandi capi di industria, privati e pubblici, che hanno costruito l'Italia. Bono era uno di questi. Ha costruito, partendo da zero, da un paesino della Calabria, un grande sogno industriale. Ha portato le sue capacità a rendere grandi alcune nostre aziende, di cui l'ultima è stata Fincantieri. Quando lui è arrivato era in grande difficoltà e adesso è un azienda leader mondiale di un settore che rende onore all'Italia sia nel settore civile che nel settore militare. Ci mancherà la sua grande capacità di visione, la sua grande capacità di lavoro, il suo rigore morale. Una grandissima persona", ha detto Crosetto a margine della cerimonia, come riferisce una nota stampa. Il ministro ha poi aggiunto che "Bono ha dimostrato che l'intelligenza italiana non ha rivali nel mondo". (Com)