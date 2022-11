Paesi Bassi: ulteriori finanziamento all'Ucraina per esigenze energetiche e militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi Bassi ha deciso di stanziare 110 milioni di euro in più per sostenere l'Ucraina durante la stagione invernale, permettendo di riattivare le forniture di elettricità e avviare le riparazioni degli edifici. Lo ha comunicato la ministra per il Commercio estero Liesje Schreinemacher, segnalando come l'esecutivo avesse precedentemente rilasciato 70 milioni di euro per questo scopo, ma a causa dei continui attacchi russi alle infrastrutture ucraine, saranno necessarie più risorse. I Paesi Bassi investiranno anche 100 milioni di euro in un nuovo fondo internazionale che finanzierà gli acquisti militari per l'Ucraina. In totale, i Paesi Bassi hanno già stanziato più di 1,5 miliardi di euro per assistere l'Ucraina a fronte dell'invasione della Russia, secondo il ministero degli Affari esteri. (segue) (Beb)