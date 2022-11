Cop27: l'Egitto firma 7 protocolli d'intesa per ridurre le emissioni di carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio dell'Egitto ha firmato sette memorandum d'intesa con aziende internazionali per ridurre le emissioni di carbonio a margine degli incontri della Cop27. In particolare, la Holding egiziana di gas naturale (Egas) e l'anglo-olandese Shell hanno firmato un'intesa per la riduzione dei gas serra. Egas ha firmato anche un protocollo con Sea Split Technologies e General Electric per rimuovere il carbonio industriale dal Golfo di Suez. Inoltre, la Società egiziana del gas naturale liquefatto e l'alleanza globale Bechtel (che comprende Enppi, Petrojet e Baker Hughes) hanno firmato un accordo sullo studio di fattibilità per un progetto di recupero del gas di torcia. Non solo. L'Autorità petrolifera egiziana, Egas e la società francese TotalEnergies hanno firmato un memorandum d'intesa per collaborare nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica delle soluzioni di rimozione di CO2 nel settore petrolifero. Egas ha firmato anche un memorandum d'intesa con Microsoft per collaborare allo sviluppo della roadmap di sostenibilità della holding nordafricana. È stato altresì firmato un accordo preliminare tra Egas, la holding petrolchimica egiziana e la società giapponese Toyota Tsusho per collaborare allo sviluppo di uno studio di fattibilità per un progetto per la produzione di ammoniaca blu in Egitto. Infine, Egas ha firmato un memorandum con la società britannica Hiiroc per ridurre le emissioni derivanti dal gas di torcia e il progetto dell'idrogeno a emissioni zero che utilizza la tecnologia dell'azienda britannica per l'elettrolisi termica al plasma. (Res)