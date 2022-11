Asean: piano di lavoro 2023-27 al centro del vertice con Cina, Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone promuoverà iniziative di cooperazione nell’ambito dell’Asean più tre (Apt), formato al quale il Paese partecipa insieme all’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, alla Cina e alla Corea del Sud. Le iniziative saranno promosse a partire dall’anno prossimo sulla base del nuovo piano di lavoro per il periodo 2023-2027. La cooperazione marittima, la connettività, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l’economia e la finanza sono i settori prioritari indicati da Tokyo. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese, pubblicato al termine del vertice Apt tenutosi oggi a Phnom Penh, in Cambogia. Inoltre, si legge nella nota, molti Paesi hanno auspicato l’istituzione di una riserva regionale di forniture mediche per rispondere a future crisi di salute pubblica e hanno sottolineato l’importanza di rafforzare l’Iniziativa Chiang Mai per lo scambio di valuta, di attuare pienamente il Partenariato economico globale regionale (Rcep) e di ampliare la cooperazione nel settore digitale. (segue) (Git)