Cop27: Usa ed Germania mobilitano 250 milioni di dollari per sostenere l'energia pulita in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi degli Stati Uniti, dell'Egitto e della Germania hanno rilasciato una dichiarazione politica che delinea un piano per accelerare la transizione energetica del Paese nordafricano, attraverso la piattaforma nazionale egiziana incentrata sul nesso di cibo, acqua ed energia. Gli Stati Uniti e la Germania si sono impegnati a mobilitare più di 250 milioni di dollari di risorse per sostenere lo spiegamento di 10 gigawatt di nuovi progetti di energia eolica e solare, smantellando al contempo 5 gigawatt di generazione inefficiente di gas naturale. Il progetto è coordinato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). L'Egitto si è impegnato a quadruplicare la sua quota di capacità di energia rinnovabile installata al 42 per cento entro il 2030. Il Cairo si è inoltre impegnato ad adottare un'ambiziosa strategia a lungo termine per il 2050 al fine di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette di gas serra e dare il via allo sviluppo dell'idrogeno verde. L'Egitto prevede inoltre di espandere l'uso di veicoli a emissioni zero, trasporti pubblici sostenibili e altre soluzioni per ridurre le emissioni di gas serra dai trasporti. I tre Paesi si sono poi impegnati a cooperare per ridurre le emissioni di metano dal settore petrolifero e del gas egiziano. Questi impegni dovrebbe consentire ridurre le emissioni del settore energetico egiziano di circa un quinto, diminuendo l'inquinamento da metano, migliorando la sicurezza energetica e liberando oltre due miliardi di metri cubi di gas. (Cae)