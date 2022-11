Finlandia: leader opposizione critica tenuta del governo dopo crisi delle ultime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Finlandia non riesce a operare in maniera efficace a causa dei contrasti interni. Lo ha affermato il leader del Partito di coalizione nazionale, Petteri Orpo, evidenziando come la tenuta dell'esecutivo "non sembra buona". Orpo, esponente della principale forza di opposizione, ha citato le "lotte intestine" tra i cinque partiti di governo, in particolare tra il Partito socialdemocratico (Sdp) della prima ministra Sanna Marin e il Partito di centro della ministra delle Finanze Annika Saarikko. I due maggiori partner della coalizione si sono scontrati nelle ultime settimane su questioni come la politica forestale e climatica, nonché i diritti delle popolazioni indigene. Nel corso di un'intervista per l'emittente "Yle", Orpo ha affermato che il Partito di coalizione nazionale per la prossima legislatura includono un abbassamento della pressione fiscale e la diminuzione del debito pubblico. (segue) (Sts)