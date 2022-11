Finlandia: leader opposizione critica tenuta del governo dopo crisi delle ultime settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Helsinki è entrato in crisi questa settimana a causa della legge sul parlamento Sami, quando il Partito di centro ha annunciato la sua opposizione al disegno di legge presentato dalla coalizione. "È un male per il Paese che il governo sembri incapace di funzionare in un momento così difficile. Stanno passando da una crisi all'altra", ha detto Orpo. "Le loro controversie vengono combattute in pubblico", ha aggiunto. Orpo non crede però che l'esecutivo crollerà prima della fine del suo mandato. "Non credo che il governo cadrà. Ma sì, hanno bisogno di mettere in ordine i propri ranghi", ha spiegato il leader dell'opposizione. (Sts)