Portogallo: ambasciata italiana riunisce 300 aziende per discutere di ecosistemi start up e innovazione (2)

- Con l'obiettivo di stimolare ulteriormente il dialogo fra i sistemi economici portoghese e italiano, l'evento ha quindi consentito, da un lato, di presentare la dinamica realtà portoghese del mondo dell'innovazione e delle start up agli imprenditori italiani, dall'altro, di illustrare i risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo delle start up italiane agli operatori locali. Gli interventi dei rappresentanti dell'Agenzia per la Competitività e l'Innovazione - Iapmei e dell'organizzazione Startup Portugal hanno offerto una panoramica dei fattori di successo e delle misure a supporto delle start up in Portogallo, mentre le testimonianze dell'Ice Agenzia, di Promos Italia e della start up innovativa Fagoterapia Lab hanno delineato i punti di forza dell'ecosistema italiano e i trend del futuro, stimolando la discussione sulle sfide del futuro e lo sviluppo di possibili soluzioni condivise. (Spm)