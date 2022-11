Corea del Sud-Giappone: domani incontro Yoon-Kishida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, incontrerà domani il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, a Phnom Penh, in Cambogia, a margine di una serie di vertici dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap” citando la presidenza sudcoreana e precisando che l’incontro era stato inizialmente previsto per oggi ma è slittato a causa degli impegni dei due leader. Le parti hanno convenuto sulla necessità di un summit in considerazione dell’importanza della cooperazione di sicurezza in risposta ai recenti test missilistici della Corea del Nord. Su questo tema Corea del Sud e Giappone collaborano attivamente con gli Stati Uniti. Yoon dovrebbe incontrare prima Kishida e poi il presidente statunitense, Joe Biden, per prendere parte infine a un vertice trilaterale. Yoon e Kishida si sono incontrati a settembre a New York margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il primo incontro tra un leader sudcoreano e uno giapponese dal dicembre del 2019. (Git)