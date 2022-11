Nassirya: D'Amato (Pd), ricordiamo servitori dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi 12 novembre si ricorda la strage che 19 anni fa a Nassirya procurò la morte di 19 italiani, tra civili e militari impegnati nella missione "Antica Babilonia" in Iraq. "Il mio pensiero, nel ricordo delle vittime e nella solidarietà alle loro famiglie, va oggi più che mai a tutti i servitori dello Stato, in Patria e all'estero, che ogni giorno si impegnano e sacrificano per il bene comune, il bene di tutti". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato (Pd). (Rer)