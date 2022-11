Egitto: salito a 22 morti bilancio incidente minibus a nord-est del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito ad almeno 22 morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi ad Daqahliya, sulla strada che collega Mansoura e Il Cairo, in Egitto. Secondo il sito web del quotidiano egiziano “Al Ahram”, un minibus si è ribaltato ed è caduto in un canale del delta del Nilo. Le forze di soccorso fluviali hanno salvato 13 persone dall'annegamento. Testimoni hanno detto che l'autista del minibus, che trasportava 30 passeggeri, ha perso il controllo del veicolo, facendo precipitare il minibus nel canale. Sull'incidente sta indagando la procura della Repubblica egiziana. Nel 2021 l’Egitto aveva registrato 51.511 incidenti stradali, in calo del 9,3 per cento rispetto ai 56.789 incidenti del 2020, secondo un rapporto pubblicato dall'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e la statistica del paese (Campas) nel luglio 2022. I decessi per incidenti stradali erano tuttavia aumentati del 15,2 per cento, con 7.101 decessi nel 2021 rispetto ai 6.164 morti dell’anno precedente. (Res)