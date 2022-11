Iran: l’arciera Parmida Ghasemisi si scusa per premiazione senza hijab (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso, la scalatrice iraniana Elnaz Rekabi aveva suscitato polemiche gareggiando in una competizione internazionale senza velo, dicendo in seguito di averlo fatto involontariamente e scusandosi. La scorsa settimana, la nazionale di pallanuoto maschile dell’Iran non ha cantato l’inno durante un torneo valido per i campionati asiatici disputato in Thailandia. Prima della partita contro l’India, infatti, gli atleti iraniani sono rimasti muti in segno di solidarietà con l’ondata di proteste in corso nel Paese iniziata dopo la morte di Mahsa Amini. Da parte sua, il viceministro dello Sport iraniano, Maryam Kazemipour, ha dichiarato che alcune atlete iraniane hanno agito contro le norme islamiche e poi si sono scusate per le loro azioni, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Irna”. (Irt)