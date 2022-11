Nassiriya: viceministro Esteri Cirielli, Italia sempre in prima linea a difesa pace e legalità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sarà sempre in prima linea per difendere il valore della pace e la legalità internazionale. Lo ha dichiara il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.“In occasione della 'Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace', rivolgo il mio pensiero a tutti coloro i quali hanno pagato con la propria vita il prezzo della nostra libertà; servitori della Patria il cui sacrificio – nei vari teatri in cui l’Italia è stata chiamata a operare per difendere la stabilità e la sicurezza internazionale – che ha segnato profondamente la storia della nostra Nazione, sia da monito per le nuove generazioni affinché esse non dimentichino mai questi eroi”. “Oggi – aggiunge il viceministro Cirielli – celebriamo anche il diciannovesimo anniversario della strage di Nassiriya – era il 12 novembre del 2003 quando un camion bomba forzò l’entrata della base Maestrale nella città di Nassiriya in Iraq – in cui persero la vita diciannove nostri connazionali, 12 carabinieri, 5 soldati e 2 civili. Il ricordo di questi martiri è l’occasione per ribadire che l’Italia sarà sempre in prima linea per difendere il valore della pace e la legalità internazionale contro i prepotenti, le dittature e contro coloro che pensano di poter regolare i rapporti tra gli Stati con la forza e la violenza”. “Onore a tutti i caduti di pace e della lotta al terrorismo internazionale islamista”, ha concluso Cirielli. (Res)