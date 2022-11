Russia: viceministro Esteri, fino a 280 mila tonnellate di fertilizzanti bloccate nei porti europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a 280 mila tonnellate di fertilizzanti minerali russi rimangono bloccate nei porti europei. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergeij Vershinin. "Negli ultimi mesi sono state bloccate fino a 280 mila tonnellate di fertilizzanti minerali russi in numerosi Paesi europei", ha detto Vershinin, aggiungendo che la Russia ha sostenuto le esportazioni gratuite di questi fertilizzanti verso nazioni bisognose, specialmente in Africa. Il viceministro ha aggiunto che Mosca non è soddisfatta dell'attuazione dell'accordo sui cereali del Mar Nero, poiché i prodotti alimentari e i fertilizzanti russi dovrebbero avere un "accesso reale" ai mercati internazionali. In questa prospettiva, secondo Vershinin non potranno esserci progressi a meno che una banca statale russa che finanzia il settore agricolo non venga ricollegata al sistema internazionale di pagamenti bancari Swift, dal quale è stata esclusa per via delle sanzioni occidentali. (Rum)