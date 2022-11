Migranti: Salvini, crisi con la Francia si risolve con buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La crisi con la Francia si risolve “con il buonsenso. Sono orgoglioso di quello che sta facendo da tutti i punti di vista”. Lo ha detto il leader della Lega è ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, al suo arrivo a Eicma, l’esposizione internazionale del motociclo in corso a Rho Fiera Milano rispondendo a chi gli ha chiesto Migranti come si risolve la crisi con la Francia. “Sono in totale sintonia con quello che il premier Meloni e il ministro Piantedosi stanno portando avanti. Conto che l’Europa faccia la sua parte”, ha proseguito. (Rem)