Mar Cinese Meridionale: Asean e Cina ribadiscono impegno per attuazione Dichiarazione di condotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e la Cina, nel loro 25mo vertice, ieri a Phnom Penh, in Cambogia, hanno ribadito l’impegno ad attuare pienamente la Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale (Doc), a 20 anni dalla sua firma, e ad arrivare alla rapida adozione di un Codice di condotta (Coc) in linea col diritto internazionale. Le parti, si legge in una dichiarazione congiunta, hanno rilevato “progressi” nei negoziati sul Codice, ma hanno anche osservato che la situazione nel Mar Cinese Meridionale “è cambiata enormemente” dalla firma della Dichiarazione, il 4 novembre 2002. Su questa premessa si sono nuovamente impegnate ad astenersi da azioni che potrebbero complicare le dispute, a valutare iniziative di cooperazione marittima, a risolvere pacificamente le controversie e a rispettare la libertà di navigazione e sorvolo. Le parti, ricordando che la Dichiarazione è una “pietra miliare” nella loro relazione, hanno riaffermato il rispetto per la Carta delle Nazioni Unite, per la Convenzione dell’Onu sul diritto del mare (Unclos), per il Trattato di amicizia e cooperazione nel Sud-est asiatico (Tac), per i Cinque principi di coesistenza pacifica, per l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati.(Fim)