Autonomia: Salvini, ministro lavora h24, penso sia volta buona

23 luglio 2021

- “C’è un ministro per l’autonomia che sta lavorando h24 con tutti i governatori e sta facendo più lui in quindici giorni che qualcuno in qualche anno. Penso che sia la volta buona ci sarà una riunione anche la settimana prossima”. Lo ha detto il leader della Lega è ministro alle infrastrutture Matteo Salvini al suo arrivo a Eicma. (Rem)