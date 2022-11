Francia-Libia: Macron riceve presidente Menfi al Forum per la pace di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto all’Eliseo il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, nell’ambito del Forum per la pace di Parigi iniziato ieri. Lo riferisce oggi il Consiglio di presidenza libico, l’organo tripartito che detiene la carica di comandante supremo delle Forze armate, pubblicando al riguardo un filmato e delle immagini dell’incontro tra Menfi e il capo dello Stato francese. La quinta edizione del forum, tenutosi per la prima vola nel 2018, è incentrata sulla lotta contro il riscaldamento globale, il rafforzamento dei sistemi sanitari e della cooperazione economica, la situazione mondiale dopo le conseguenze della guerra russo-ucraina, compreso l'alto livello di inflazione e dei prezzi dell'energia, l'aumento dell'insicurezza alimentare e il verificarsi di disordini economici e politici. A fine ottobre, Menfi aveva incontrato a Tripoli l'inviato speciale del presidente francese in Libia Paul Soler. Quest’ultimo aveva affermando che Parigi intende svolgere “un ruolo positivo nella stabilità della Libia attraverso un accordo e una soluzione politica, che consiste nel raggiungimento di elezioni parlamentari e presidenziali simultanee, sulla base di un quadro costituzionale consensuale”. Mercoledì scorso, 8 novembre, Macron aveva annunciato la fine dell’operazione militare Barkhane contro gli "estremisti" in Africa, spiegando che la nuova strategia francese in Africa sarà pronta entro sei mesi, dopo alcune consultazioni con i partner di Parigi nel continente. (Lit)