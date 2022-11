Lombardia 2023: Salvini, noi compatti, centrosinistra arriveranno a 5 candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un centrodestra compatto, stiamo già lavorando al programma e alla squadra. Anche alle ultime politiche eravamo maggioranza assoluta e saremo maggioranza assoluta in Lombardia. Auguro i miei migliori auguri a chi si presenterà diviso come alle politiche". Lo ha detto il leader della Lega e ministro alle infrastrutture Matteo Salvini al suo arrivo ad Eicma. A chi gli ha chiesto un commento sulla candidatura dell'assessore alla casa Pierfrancesco Maran per le regionali del 2023 ha risposto: "Auguri. Arriveranno due, tre, quattro, cinque candidati, buona corsa a tutti. Nel centrodestra il candidato sarà uno e il programma sarà uno". (Rem)