Ucraina: ministro Difesa britannico, ritiro da Kherson è fallimento strategico per la Russia

- Il ritiro delle truppe russe da Kherson è stata "un altro fallimento strategico" per Mosca. Lo ha affermato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, ripreso dal quotidiano "The Guardian". Da febbraio, il Cremlino non è riuscito a raggiungere "nessuno dei suoi obiettivi principali tranne Kherson", ha rilevato Wallace, secondo cui a fronte del ritiro, "ora la gente comune" in Russia "deve sicuramente chiedersi "a cosa è servito tutto questo?'". "Mentre il ritiro è benvenuto, nessuno sottovaluterà la continua minaccia rappresentata dalla Federazione Russa", ha concluso il ministro britannico. (Rel)