Cultura: Sangiuliano, #ioleggoperché iniziativa di grande valore culturale e sociale

- "Faccio i miei auguri e i complimenti a #ioleggoperché, un'iniziativa importante di promozione della lettura che, edizione dopo edizione, vede crescere il numero dei partecipanti e rafforzare la sinergia tra istituzioni, il mondo dell'editoria e la cittadinanza". È quanto dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso dell'edizione 2022 di #Ioleggoperché, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore, dal Centro per il Libro e la Lettura, dal dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione. "Sono moltissimi gli italiani che contribuiscono con le proprie donazioni a incrementare il patrimonio librario delle biblioteche delle scuole: un gesto concreto che ha anche un grande valore culturale e sociale". (Rin)