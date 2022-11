Nassiriya: De Priamo (Fd'I), ricordare eroi caduti per onorare l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricordo dei 19 militari e civili italiani caduti a Nassiriya "è un tributo dovuto a chi ha sacrificato la propria vita per onorare il senso del dovere e di servizio alla Patria. Oggi, insieme ai ragazzi di Gioventù Nazionale, abbiamo deposto una corona di fiori al monumento degli eroi caduti a Nassiriya per onorare il loro sacrificio e per ribadire che l'esempio di chi, come i nostri militari, onora l'Italia e mette la propria vita al servizio della Patria e del raggiungimento della pace nelle missioni internazionali, fa parte del patrimonio ideale della nostra Nazione e ne rinforza il senso di appartenenza". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. (Com)