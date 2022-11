Roma: furti in appartamenti, 9 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal quartiere della Bufalotta a Colleverde, passando per Malatesta e Mandrione. L'attività di controllo del territorio, attuata dalla Questura di Roma in maniera sistematica su tutto il territorio della provincia, ha portato a fermare 9 persone gravemente indiziate di furto aggravato nelle abitazioni. In particolare, nel quartiere Bufalotta, gli investigatori del terzo distretto Fidene hanno notato 3 "sospetti" scendere da una berlina: uno di loro si posizionava a mo' di palo mentre gli altri uscivano ed entravano da un condominio. Il fare dei 3 ha insospettito ulteriormente i poliziotti che, approntando un estemporaneo servizio di appostamento, hanno continuato a monitorare la situazione a distanza. All'ennesimo andirivieni uno dei sospettati è uscito con un grosso trolley e a quel punto gli agenti sono intervenuti bloccando i 3. Dagli immediati accertamenti è emerso che era stato appena depredato uno degli appartamenti del condominio in questione. Il trolley conteneva la refurtiva e parte degli arnesi usati per aprire la porta blindata. I 3 uomini, tutti provenienti dalla Georgia, di 27, 31 e 27 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato; l'auto è stata sequestrata mentre la refurtiva è stata restituita alla proprietaria. In sede di udienza di convalida il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e, per uno di loro è stato disposto il divieto di dimora a Roma. (segue) (Rer)