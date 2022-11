Libia: ministro Esteri turco difende le intese con Tripoli, "non serve l'approvazione del Parlamento dell'est"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Turchia difende il memorandum d'intesa firmato con il Governo di unità nazionale (Gun) della Libia guidato dal premier ad interim, Abdulhamid Dabaiba. Rispondendo alle critiche del deputato dell'opposizione ed ex ambasciatore Unal Cevikoz, il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha affermato che "i governi ad interim in Libia non sono obbligati a sottoporre i memorandum firmati con altri Paesi all’approvazione del parlamento”. Cavusoglu ha aggiunto che anche l'Egitto ha firmato "memorandum d'intesa con la Libia, ma il presidente del Parlamento libico Aguila Saleh non si è preoccupato molto". Secondo il capo della diplomazia turca, l'accordo marittimo firmato nel 2019 tra la Turchia e l'ex Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia è “solo un memorandum e non può essere approvato dal parlamento libico". (segue) (Res)