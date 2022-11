Libia: ministro Esteri turco difende le intese con Tripoli, "non serve l'approvazione del Parlamento dell'est" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Cevikoz ha sollevato davanti alla commissione per la pianificazione e il bilancio del parlamento turco la questione dei recenti memorandum d'intesa sull'esplorazione energetica firmati il 3 ottobre scorso a Tripoli. Secondo quanto riferisce il sito web d'informazione libico "Al Wasat", il parlamentare si è chiesto se queste intese fossero "valide nell'attuale ambiente instabile in Libia", accusando il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan di essersi schierato "per ragioni ideologiche" in Libia, perdendo il suo ruolo di mediatore. In risposta alle critiche di Cevikoz, il ministro turco ha affermato che "i governi libici ad interim sono stati creati su iniziativa delle Nazioni Unite e non sono autorizzati a firmare accordi internazionali, ma possono firmare memorandum d’intesa”. Il parlamento turco ha approvato il memorandum del 2019 "perché il protocollo d'intesa prevedeva l'istituzione di una zona economica nel Mediterraneo", ha aggiunto Cavusoglu, osservando che la Turchia ha sviluppato relazioni non solo con il "governo di Tripoli sostenuto dalle Nazioni Unite", ma anche con le autorità che controllano la Libia orientale. (segue) (Res)