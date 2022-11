Libia: ministro Esteri turco difende le intese con Tripoli, "non serve l'approvazione del Parlamento dell'est" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 ottobre scorso, il Consiglio di presidenza della Libia aveva ritenuto che il memorandum d'intesa firmato tra Ankara e il governo di Dabaiba sull'esplorazione energetica debba essere approvato dagli organi legislativi libici. Da parte sua, il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, aveva respinto qualsiasi accordo o memorandum firmato dal governo Dabaiba, il cui manato è considerato ormai "scaduto" dal foro legislativo che si riunisce nell’est della Libia. Immediatamente dopo la firma del memorandum, Cavusoglu aveva affermato che le intese firmate con le autorità di Tripoli sono “volte ad avvantaggiare i due Paesi". Secondo il portavoce del Governo di unità nazionale libico, Mohamed Hammouda, il memorandum "mira a sviluppare progetti per l'esplorazione, la produzione, il trasporto e il commercio di petrolio e gas naturale". In risposta alle critiche di Egitto e Grecia sul nuovo memorandum d'intesa, Cavusoglu aveva risposto in modo lapidario: "Non ci interessa cosa pensano gli altri Paesi". (Res)