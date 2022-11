Bosnia: presidente Dzaferovic riceve vicesegretario generale aggiunto Nato, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il presidente di turno ed esponente musulmano della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Sefik Dzaferovic, ha incontrato il vicesegretario generale aggiunto della Nato per gli affari politici e la politica di sicurezza, Javier Colomina. I due hanno discusso della situazione attuale nel Paese, della sicurezza globale, della cooperazione con la Nato e dell'importanza dell'impegno dell'Eufor in Bosnia. Dzaferovic, esprimendo gratitudine per il continuo sostegno della Nato alla Bosnia nel suo cammino verso l'integrazione euro-atlantica, ha sottolineato la buona cooperazione delle forze armate nazionali con l'Alleanza, che si riflette in varie attività e programmi. (Seb)